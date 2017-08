Lambakasvatajate ühistu müüs üle 1500 lamba

Alates tegevuse algusest eelmise aasta aprillis kuni eelmise aasta detsembrini müüs tulundusühistu Saarte Lambakasvatajate Ühistu 1591 lammast, sh Eestist välja 1282.

Saarte lambakasvatajate ühistu juhatuse liige Veiko Maripuu sõnas, et kõige parem pakkumine tuli Hollandist ning enamik lambaid, mis nad 2016. aastal müüsid, läksidki just Hollandisse. „Sinna läksid koos Raka kogumiskeskusega nii talled kui ka vanad lambad.”

Plaane veel ei tea

Maripuu sõnul ei tea ühistu veel, kuhu sel aastal lambad müüakse. „Augusti esimeses pooles vaatame karjad üle ja hakkame hinda kauplema ning lepime kokku, millal-kuhu läheb,” lisas Maripuu. Samuti tõdes lambakasvatajte ühistu juhatuse liige, et tõenäoliselt läheb esimene koorem augustis, ülejäänu septembris.

Keskmine hind eluslamba kilo pealt kõigub 1,8 ja 2 euro vahel juba aastaid. Maripuu sõnul saadakse keskmisest hinnast kõrgemat hinda vaid tõuloomi või kvaliteetlihalambaid lepinguga müües.

„Aga hind kõigub sõltuvalt hooajast. Kui pakkumine suur, siis on hind all ja kui pakkumist pole, siis hind üleval,” lausus Maripuu. Ta lisas, et maailma turuhinda on tegelikult väga raske kõigutada, kuid sellega loksutakse kaasa. „Küll aga on meil võita omahinnas.”

„Meie peaeesmärk on esialgu ikkagi elusloomade ühismüük ja teiseks liikmete kasumlikkuse tõstmine läbi ühistegevuse, näiteks koolitused ja sisendite ost. Oleme ikkagi ainult turundusele mõeldud ning kuidas liikmele rohkem kasumit teenida,” kommenteeris Maripuu ühistu eesmärke. Ta lisas, et suureks abiliseks on neile lambakasvatuse konsulent Tiina Vester, kes pidevalt kasvatajaid nõustab.

„Meie eesmärk on kolm aastat oma liikmeid testida, võtta juurde uusi, kes näevad, et ainus võimalus Eestisse raha ja rikkust tuua on ühiselt välja müües. Me vaatame, kes on nõus müüma, ja kui suuremad kogused saame, siis ehk saame selle stabiilsuse.”

Küsimusele, kuidas ühistu esimene tegevusaasta läinud on, vastas Maripuu, et tulemuste kohta tasub küsida kolme aasta pärast.

Tublid liikmed

„Veel on vara öelda, see on nii toores asi. Oleme oma rahadega asja käima lükanud, ühtegi abiraha ei ole me hetkel küsinud. Selles mõttes on nii asutajad kui ka kõik 20 liiget tublid olnud, enamus neist on vastu pidanud. Suuremat kasu näeme ikka pikemas perspektiivis,” lisas Veiko Maripuu.