LUGEJA KÜSIB

Meie ettevõttes kasutatakse palju kahveltõstukeid. Pidin eile peaaegu tõstuki alla jääma ja kui sellest teiste töötajatega juttu tegin, oli peaaegu igaühel rääkida oma lugu sarnasest ohtlikust olukorrast. Mida teha, et selliseid olukordi rohkem ei tekiks?

Vastab Rein Reisberg, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Üldine nõue on, et kui liikumisteel liiguvad nii jalakäijad kui ka sõidukid, peab jalakäijatele olema tagatud küllaldane ohutu liikumisruum või paigaldatud kaitsepiirded. Kui samal teel veetakse ka kaupu, peab arvestama teisaldatavate lastide mõõtmetega.

Liikumisteed peavad olema selgesti märgistatud. Eelistatud on valged või kollased jooned, et tekiks vajalik kontrast põranda värvusega.

Kui liikumisteed on märgistatud, peavad seda järgima nii jalakäijad kui tõstukijuhid. Märgistus kipub ajaga tuhmuma nii liiklemise kui ladestuva mustuse tõttu. Kui märgistus pole enam hästi nähtav, tuleb seda värskendada. Läbi tuleb mõelda ka materjalide paigutus tööruumides või väliterritooriumil. Nii saab vältida olukorda, kus materjal on paigutatud töötajate liikumisteele ja nad peavad liikumiseks kasutama tõstukite liikumiseks ettenähtud teed.

Ohuolukordade vältimiseks peab juht olema tähelepanelik ning tõstuk tehniliselt korras. Mitmed tõstukivalmistajad on paigaldanud tõstukile nii liikumiskiiruse piirajad kui ka tagurpidi liikumise signaali. Need peavad olema töökorras kogu tõstuki kasutamisaja jooksul. Soovitatav on paigaldada tõstukile valgusmärguanne. See võib olla näiteks kollane vilkur või seade, mis annab tõstuki lähenemisest märku maha suunatud sinaka valgusega.

Asjakohane on kasutada kollasel taustal tõstuki kujutisega kolmnurkset hoiatusmärki aladel, kus tõstukid liikuda võivad. See märk tuletab töötajale meelde, et ta siseneb alale, kus liikuva tõstukiga võib kokku juhtuda. Samas võib õnnetusi juhtuda ka kõige hoolsamate juhtidega ning seepärast on mõistlik valida teine, kasvõi veidi pikem liikumistee, et tõstukite liikumisteele mitte sattuda.