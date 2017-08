Kuressaare Kultuurivara küsis Kuressaare merepäevade korraldamiseks linnavalitsuselt 8950 eurot lisaks.

Kuressaare Kultuurivara juhataja kt Tiiu Tammoja selgitas linnavalitsusele saadetud taotluses, et Kuressaare merepäevad on eelmise ja ka selle aasta vaates muutunud oluliselt suuremaks ja saavutanud festivali mõõtmed.

“Oleme püüdnud muuta merepäevi kohalikule ettevõtlusele atraktiivseks messiks, kus oma toodangut ja tegevusala tutvustada,” märkis ta. Sellest hoolimata on ettevõtjate toetus tänavu hoopis väiksem kui eelmisel aastal. Seetõttu esitaski Tammoja taotluse lisaraha saamiseks. Summa 8950 eurot vastab lava maksumusele.

Linnavalitsus arutas Kultuurivara taotlust eilsel nõupidamisel ja merepäevade korraldamist otsustati täiendavalt toetada. Linnapea Madis Kallase sõnul saab kulu planeerida 2017. aasta II lisaeelarvesse ja selleks ajaks selgub ka merepäevade piletimüügist laekunud tulu.

“Otsustasime taotlust toetada, seda enam, et merepäevade näol on tegu suurima üritusega, mida linn ise korraldab,” ütles Kallas.

Kuressaare merepäevade kogueelarve on suurusjärgus 100 000 eurot. Olulise osa sellest moodustab piletimüügitulu, mida on raske täpselt prognoosida, vahendas linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu. Ta lisas, et 2017. aasta eelarves on merepäevade linnapoolne toetus 12 782 eurot, mis on juba aastaid olnud sama summa.

Võrreldes eelmise aastaga pole aga merepäevadel sel aastal alkoholi osas suurtoetajat, mis tuleneb ilmselt aktsiisi tõusust. “Samas võimaldab suurtoetaja puudumine laiendada muud sortimenti ja pakkuda saab ka näiteks käsitööõllesid ja -limonaade. Laiem valik on külastajatele kindlasti meelepärane,” tõi Maripuu välja positiivse külje. Ta tõdes aga, et ka kohaliku ettevõtluse poole pealt on toetus sel aastal mõnevõrra väiksem.

21. Kuressaare merepäevad toimuvad 10.–12. augustil Raiekivi säärel ja Kuressaare supelrannas. Merepäevade pea­esineja on Kerli Kõiv.