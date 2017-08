Palatikaaslase lämmatanud saarlane mõisteti süüdi

Harju maakohus mõistis 2015. aasta suvel Wismari haiglas oma palatikaaslase lämmatanud Keito Kaljulaidi (25) süüdi ja määras talle seitsme aasta pikkuse vangistuse.

Põhja ringkonnaprokuratuuri süüdistus kohaselt lämmatas Keito Kaljulaid 2015. aasta 21. juuni õhtul Wismari haiglas olles oma palatikaaslase padjaga. Kaljulaid ei talunud oma palatikaaslase häälitsemist ning istus talle kaksiratsi peale ja surus padja näole. Samuti kägistas ta palatikaaslast kätega ja hommikumantlivöö sarnase nööriga ning selleks ajaks, kui haiglapersonal sekkus, oli Kaljulaidi ohver teadvusetu ja suri neli päeva hiljem.

Harju maakohus tunnistas eile 25-aastase Keito tapmises süüdi ja määras talle karistuseks seitse aastat vangistust, millest arvatakse maha üks eelvangistuses oldud päev. Süüdistatava delikaatsete tervisega seotud isikuandmete kaitseks arutati kriminaalasja kinnisel istungil.

Nelja eksperdi arvamuse kohaselt oli Kaljulaid tapmise toimepanemise hetkel süüdiv ning kohtu hinnangul pani ta oma teo toime kaudse tahtlusega. Süüdistatav kahetses kohtus oma tegu, kohus arvestas seda kergendava asjaoluna ja määras karistuse alla sanktsiooni keskmist määra. Lisaks arvestas kohus karistusmäära valikul tõsiasja, et haiglas ei olnud tagatud ohjeldatud patsientide piisav turvalisus.

Õhtuleht kirjutas, et ohver, 44-aastane Allan nägi luulusid ja Wismari haigla töötajad sidusid ta seetõttu voodi külge. Päev hiljem sattus Allaniga samasse palatisse narkoravile tulnud Keito, kes sai samal ajal vabalt ringi liikuda, kui haigla töötajad läksid uut patsienti vastu võtma. Noormees oli järelevalveta kokku 40 minutit. Allani abikaasa Galina jaoks oli kõige valusam teadmine, et mehe suurim hirm olid eluajal just narkomaanid.

Prokurör taotles Kaljulaidile karistuseks kümmet aastat vangistust. Kaitsja taotles õigeksmõistvat otsust, alternatiivina karistuse mõistmist alla alammäära ja tingimisi. Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Saskia Kask on oma sõnul rahul, et kohus nõustus süüküsimuses prokuratuuriga. “Ka kohus leidis, et süüdistatav vastutab oma teo eest ja peab kandma reaalset vangistust. Küll aga mõistis kohus süüdistatavale kergema karistuse, kui mina prokurörina küsisin, kuid edasikaebamise karistuse osas otsustan pärast täispika kohtuotsuse motiividega tutvumist,” ütles prokurör.

Keito Kaljulaid osales 2009. aastal ka saates “Eesti otsib superstaari” ja jõudis seal stuudiovooru.

Otsuse edasikaebamise soovist võib kohtule teatada seitsme päeva jooksul ja apellatsiooni esitada 15 päeva jooksul.