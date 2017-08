Toomas Tool kavandab Narva-Jõesuusse kolme 16-korruselit hoonet

Eesti tuntud ettevõtja, Saaremaalt pärit Toomas Tooli ettevõte BREM Kinnisvarahooldus tahab ehitada Narva-Jõesuu südamesse kolm kõrghoonet.

BREM Kinnisvarahooldus esitas Narva-Jõesuu linnavalitsusele kinnistu Aia 4 detailplaneeringu algatamise taotluse, vahendas Põhjarannik. See 1,23 hektari suurune ärimaakrunt asub kuurortlinna keskuses, Narva-Jõesuu sanatooriumi vahetus naabruses.

Taotluse järgi on detailplaneeringu koostamise eesmärk määrata ehitusõigus kolme kuni 16-korruselise ja kahekorruselise maa-aluse parklaga majutushoone rajamiseks. Peale selle on plaanis rajada maa alla bassein. Taotluse esitaja on BREM Kinnisvarahoolduse volitatud isikuna Risto Mägi.

Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljini sõnul võttis linnavalitsus taotluse menetlusse. Narva-Jõesuus kuulub Tooli firmadele kolm kinnistut. Üks neist on Vabaduse 75 paiknev ühek sakorruseline punastest telliskividest endine sanatoorium Põhjarannik, mis pole juba ligi 15 aastat kasutuses olnud.

Aia 45 asub aastatel 1863–1914 elanud Venemaa töösturi Filipp Pantelejevi endine suvila. Aadressil Aia 4 paikneb aga üheksakorruseline hoone, kus asus veel selle sajandi alguses kohaliku sanatooriumi magamiskorpus. Kõik need kolm kinnistut ostis Tool 2006. aastal.