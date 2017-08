Tudengid käisid Kaalis pinda sondeerimas

Rahvusvaheline geoloogialaager tõi Saaremaale tudengeid maailma eri paigust, kes möödunud nädalalõpul maapinnast ajaloolisi leide otsisid.

Tartu ülikooli geoloogia- ja mineraloogiaprofessori Kalle Kirsimäe sõnul said tudengid võimalusi teha erinevaid töid ning kolme päeva jooksul sai Kaali järve ümber asuvatel põldudel hoolikalt otsingutöid tehtud.

“Me ei lootnud eriti tegelikult, et sealt peale traktoritükkide üldse mingit muud metalli leiab, kuid meteoriidikilde tuli välja küll, kuigi need vajavad veel täpsemat kinnitust,” rääkis Kirsimäe, lisades, et tudengite jaoks oli see esmakordne kogemus. Tudengeid oli Saaremaale kokku tulnud erinevatest maailma paikadest ning nad kõik said professori sõnul tõeliselt põneva ja ainulaadse kogemuse.

Meteoriidikilde oli tema sõnul ligi kümmekond, nende täpne arv pole veel teada. Kosmilise kivi fragmente otsiti metallidetektoriga, mis aitas maavälised tükid erilise signaaliga tuvastada.

“Raudmeteoriit on iselaadi koostisega, kus on palju niklit sees. Signaal annab esimese märguande selle kohta, kus ja kas üldse kaevama hakata. Killud on ise kusagil paarikümne sentimeetri sügavusel,” lisas Kirsimäe.

Huvipakkuvaid leide jätkus ka arheoloogidele. “Lisaks tuli välja üks arheoloogi hinnangul ligi 300 aastat vana pistoda. Eksperdid ütlevad täpsemalt, mis selle väärtus on. Roostes ta oli, aga täiesti pistoda,” sõnas professor.