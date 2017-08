Täna, kolmapäeval, 2. augustil kell 21 toimub XXIII Kuressaare kammermuusika päevade teine kontsert. Kuressaare linnuses esineb juba 1985. aastal loodud EOS kitarrikvartett Šveitsist. Aja jooksul on ansambli pagasisse kogunenud kuus salvestatud CD-d, tohutult lai ja värvikas repertuaar vanamuusikast kuni jazzi ja avangardini välja ning tohutult tihe kontserdikalender üle terve maailma.

Seekordne kava sisaldab taas palju põnevat nii Manuel de Falla, Georges Bizet´ kui ka näiteks ühe ansambliliikme David Sautteri enese loomingust.

David Sautter, üks EOS kitarrikvarteti liikmetest oligi see, kes kogu ansambli nimel paarile küsimusele vastas.

Paljud oma seadetest olete teinud ise. Kas seade kitarrikvartetile on võimalik teha absoluutselt igast teosest ükskõik mis kooslusele? Ka orkestri- ja vokaalteosest?

Ei, mitte iga teos ei sobi arranžeerimiseks kitarrikvartetile ja seda tuleb valida vägagi hoolikalt. Muusikas peab olema teatavat laadi kergust ja näiteks raske romantiline muusika väga hästi ei sobi. Iga teos, mis on originaalis kirjutatud sümfooniaorkestrile, on seade tegemiseks rohket peamurdmist nõudev väljakutse. Kõigepealt peab tundma kogu partituuri, teadmaks, milline hääl on kandev ja oluline ning mida annab välistada või kohandada. Seejärel peab tegema instrumentatsiooni, seadmaks hääled nii, et tekiks suur mitmekesisus. Iga kitarr peab mängima nii soolosid kui ka saatjarolli ning kasutama kõiki sellele pillile omaseid kõlavärve, et tekitada mõju, mis sarnaneb kõlapildilt ja -kvaliteedilt orkestrile.

Teie ansambel sündis 1985. aastal. Kas tagasi vaadates näete paljusid muudatusi EOS kitarrikvarteti jaoks?

Tegelikult mitte kuigi palju. Ka selles osas, et kolm meie hulgast (Marcel, Michael ja mina, David) on ansambli koosseisus algusest peale. Neljas meie hulgast, Martin, lõpetas tegutsemise meie kvartetis pärast 25 aastat meeldivat koostööd ja tema järel liitus ansambliga neli aastat tagasi Julio.

Kuuba helilooja Leo Brouwer on nimetanud EOS kitarrikvartetti parimaks maailma kitarrikvartetiks üldse. Kuidas selline suurepärane side teie ansambli ja suure helilooja vahel tekkis?

Kohtusime Hispaania ja Venetsueela kitarrifestivalidel. Seejärel kutsus ta meid esinema juba omaenese kitarrifestivalile Havannas. Pärast sealset kontserti oli ta väga-väga vaimustuses. Tõe huvides lisan aga, et meie mitmetel kohtumistel on ta meid siiski nimetanud üheks maailma paremaks kitarrikvartetiks, mitte päris ainsaks parimaks.

Kristi Hinsberg, XXIII Kuressaare kammermuusika päevade pressiesindaja