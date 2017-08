Aive Mõistlik 60. Valjala koolidirektorit motiveerib koolitöö

“Need on ilusamad aastad elus!” sõnas eile Valjala põhikooli direktor, 60. sünnipäeva tähistanud Aive Mõistlik. “Aga sellest saad aru alles siis, kui see aeg tuleb, ja tegelikult ongi kõik kaunis,” lisas ta rõõmsameelselt.

Aive Mõistlik on sündinud 2. augustil 1957 Valjala vallas Lööne külas. Aastal 1975 lõpetas ta Orissaare keskkooli ning 1985. aastal Tartu riikliku ülikooli kehakultuuri alal. Pedagoogina on ta toimetanud kogu elu. Ta on andnud kehalise kasvatuse, eesti keele ja kirjanduse tunde ning tunneb nüüd rõõmu direktoriametist.

aastal sai Aive Mõistlikust Kahtla põhikooli direktor ja aastast 2001 Valjala põhikooli direktor.

“Kool on minu jaoks vaieldamatult parim koht,” kommenteeris ta oma pikaaegset seost koolitöö ja lastega. “Iga inimese jaoks on olemas kutse, mis temas entusiasmi üleval hoiab, ja mina olen oma kutse koolist leidnud. Lastega tegelemine hoiab vaimu noorena ja ma olen õnnelik, et olen leidnud selle, mis mind inspireerib ja motiveerib.”

Lisaks pedagoogitööle on ta kohalikus kogukonnas olnud aktiivne Valjala vallavolikogu esimehe ning haridus- ja kultuurikomisjoni esimehena.