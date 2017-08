Endine Kuressaare abilinnapea Argo Kirss kandideerib Saaremaa valla volikogusse Reformierakonna nimekirjas.

Kirss ütles Saarte Häälele, et pakkumisi kandideerida tuli talle mitmelt poolt, kuid ta otsustas siiski Reformierakonna kasuks. “Ma olen 13 aastat abilinnapeana Reformierakonna juhitud valitsustes tööd teinud ja koostöö nende inimestega on kenasti laabunud,” selgitas ta oma valikut. Kirss on olnud mitme Kuressaare linnavolikogu koosseisu liige, 1999. aasta sügisest 2015. aasta kevadeni kuulus ta erakonda Isamaa ja Res Publica Liit.