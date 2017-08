Jahimehed saavad kaks uut külmkambrit

Veterinaar- ja toiduamet toetab Saare maakonna jahimehi veel kahe külmkambri soetamisega, samas oli jahimeeste taotlus märkimisväärselt suurem.

Juulikuu keskel esitas saarte jahimeeste selts veterinaar- ja toiduametile taotluse leidmaks võimalus soetada külmkambrid kütitud rümpade hoidmiseks ühtekokku üheksale jahipiirkonnale – Eikla, Kaali, Karja, Kuressaare, Laugi, Leisi, Muhu, Mustjala ja Võhma jahipiirkonnale.

Veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Martin Altraja ütles, et piiratud rahalise võimekuse tõttu on neil sel aastal võimalus Saaremaa jahimehi aidata vaid kahe külmkambriga. „Need külmkambrid on aga senistest pea kaks korda suuremad,“ lisas ta kohe täpsustuseks. „Praegu peame jahimeestega läbirääkimisi, kuhu uued külmkambrid paigutada ning samal ajal arutame ka olemasolevate külmkambrite ümberpaigutamist vastavalt Saaremaa jahimeeste vajadustele.“

Et aga Saaremaa jahimehed saaksid metssigadelt võetud proove ka nädalavahetustel kiiresti laborisse saata, kavatseb veterinaar- ja toiduamet muuta nende Saaremaa transpordipartneriga sõlmitud koostöölepingut. „Kõnealune muudatus võimaldaks reedel või nädalavahetusel kütitud metssigade verd Tartus asuvas veterinaar- ja toiduameti laboris juba esmaspäeval uurida,“ märkis Martin Altraja. „See omakorda vähendaks ka kütitud metssigade hoiustamise vajadust.“