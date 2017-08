Heategevus on tänapäeva ühiskonnas küllaltki levinud nähtus. Ka Saaremaal aidatakse inimesi ja loomi, kellel ühel või teisel põhjusel elus kehvemini läheb. Aitajateks on nii kohalikud kui ka inimesed mujalt. Lisaks panustavad paljud saarlased heategevusorganisatsioonide tegevusse, mis asuvad mandril ja kaugemalgi.

Tihtipeale tekib heategijatel tugev side inimeste või loomadega, keda aidatakse. See ei ole selline side, kus otseselt midagi vastu oodataks. Pigem soovitakse, et neil, keda aidatakse, läheks paremini, ja nende käekäiguga tahetakse kursis olla. Nähes, et antud abist on kasu, tekib ju veel suurem soov edaspidigi head teha.

Nii on heategijaid jagunud ka Sõmera Kodule. Inimlikus plaanis on arusaadav, et kui asutus, mille kodanikke on aidatud, kaob, tekib kuidagi tühi tunne. Tasub aga meeles pidada, et aidatud on eelkõige inimesi ja seega ei ole abi kuidagi raisku läinud. Nende inimeste rõõm, keda võõrad ja tuttavad on meeles pidanud, jääb. See ei kao kuhugi.