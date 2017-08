Kallemäe koolis peeti suvepäevi

24.–28. juulil toimusid Kallemäe koolis igasuvised intellektipuudega laste ja noorte suvepäevad, mis seekord oli juubelihõngulised, kandes järjekorranumbrit 15.

Selle viieteistkümne aasta jooksul on hariduselus palju muutunud. Nüüd räägime kaasavast haridusest ja muutunud õpikäsitlusest. Selle aasta varakevadel suvepäevade korraldamiseks projekti kirjutades mõistsime, et meie ettevõtmises on need mõlemad kasutuses olnud ka juba kõigil eelnevail aastail.

Kõigil nendel aastatel on osalejate seas olnud puuetega noorte kõrval ka tavanoori ning kõik suvepäevade tegevused pakuvad lastele suurel hulgal avastamisrõõmu, võimalusi saada uute kogemuste ja praktilise tegevuse läbi uusi teadmisi, ning seda kõike vabas õhkkonnas lihtsalt lustides. Ja lustimisrõõmu lastel jagub. Järjekordselt oli meil leping ka ilmataadiga, kes saatis meile suures koguses suvesooja ja ainult veidi kosutavat vihma.

Juba traditsioonilistest ettevõtmistest toimusid lõkkeõhtu koos grillimisega, meisterdamistöötoad, mitmesugused sportlikud mängud, hilisõhtune maastikumäng, öökino, viktoriinid, ujumine, kartulisalati hakkimine, suvevana külaskäik viimasel õhtul jne.

Palju harivat infot jagasid Orissaarest kohale tulnud päästemeeskonna liikmed. Lähemalt sai tutvuda päästeautodega ning erilist rõõmu pakkus lastele ühe päästeauto veepaagi sisu, mis palaval suvepäeval meeldivalt jahutas.

Samal õhtul külastas meid Eha Ennemuist, kelle akordionimängu saatel sai tantsitud ja mängitud päris mitu tundi. Lisaks tutvustas Eha kirjanik Henno Käo lasteraamatuid, rääkis kirjaniku sünnikohast ja jättis meile uuesti avastamiseks ka paar Käo raamatut. Traditsioonilisel kolmapäevasel väljasõidupäeval külastasime aga kirjaniku sünnikodu, kus kohtusime tema lesega. Eha eestvedamisel võtsime ette matka kirjaniku lapsepõlvemaal.

Lapsed ootasid väga ka lähemalt tutvumist ralliautoga. Eriti pakkus see huvi poistele, kelle küsimused mehaanikule ei tahtnud kuidagi lõppeda. Veel said lapsed Pirgit Nuudi juhendamisel mitmesuguseid sportlikke mänge mängida.

Praktikant Anneli eestvedamisel tegid lapsed akvaariumi, õpetasid noorele taksikoerale koeratarkusi ja tegid tutvust kandlemängu algõpetusega. Siinkohal sai mainitud vaid osa meie tegevustest. Kes meie päevategemistest rohkem huvitatud on, võib minna Kallemäe kooli Facebooki lehele, kus on iga päeva kohta kõikidest tegevustest üleval fotod.

Läbi nende aastate oleme me laste ja töötajatega arutanud, mis on selle ürituse juures sellist, mis lapsi seda ikka ja jälle ootama ja meid seda korraldama paneb. Noor kolleeg Kristella arvas, et see ei olegi nagu töö. Väikese materiaalse tasu saab selle eest, et oled kellegi jaoks lihtsalt olemas. Oleme need suvepäevad lastega koos, lustime koos nendega ning tasuks on suur hulk säravaid silmi, avalaid naeratusi, sooje kallistusi ja nooruslikku rõõmu.

Suvepäevad saavad toimuma kindlasti ka edaspidi, sest suur osalejate arv on meile kinnituseks, et seda on vaja. Noored vajavad ka suvel kohta, kus veeta üks nädal turvalises keskkonnas, või nagu ütles meie teine noor kolleeg Lauri, et igal sammul arvestatakse sellega, et me lihtsalt olemegi sellised!

Lembi Ratas