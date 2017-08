Klaverkeelne nägemus Ungarist ja Londoni tähtede laulusära

Täna, 3. augustil saab XXIII Kuressaare kammermuusika päevade raames kuulata ja nautida koguni kahte kontserti. Kell 19 toimub kontsert sarjast “Fantaasiad”, kus sooloklaveriõhtu raames astub üles maailmakuulus ungari pianist Zoltán Fejérvári.

Kontserttegevus on seda võimekat ja tuntud artisti, solisti ja kammermuusikut viinud pea kõikidesse Euroopa ja USA mainekamaisse kontserdisaalidesse ning hiljuti võitis ta esimese preemia kuulsal Montreali pianistide konkursil.

Kuressaare publiku jaoks oli ta nõus vastama mõnele küsimusele.

Sinu tänase kontserdi repertuaar on stiililiselt väga värvikas. On sul oma erilisi lemmikteoseid või on nad seda kõik?

On raske ütelda, milline on mu lemmikhelilooja. Kui hakkad teosega tegelema, muutub see tahes või tahtmata lemmikuks. Nii et jah, nad kõik on tõesti mu lemmikud! Haydn, Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Janáček, Bartók, Debussy. Ja seda nimestikku võiksin kergesti jätkata…

Kas mäletad oma lapsepõlvest momenti, mil sina ja klaver saite sõpradeks?

Jaa, mäletan küll ja see käis väga lihtsalt. Kuigi minu esimene „ametlik“ pill oli viiul – ma alustasin viiulimängu õppimist 6-aastaselt –, sõlmisin tegelikult juba siis sõprust klaveriga. Viiulimäng ei kestnud kaua, sest tundsin igatsust harmooniate tekitamise järele.

Sinu kontserttegevuse maht on muljetavaldav, samuti kontserdisaalide nimistu, kus oled esinenud. Kuidas sa end taastad, kust energiat ammutad, kui parasjagu kontserttuuril ei viibi?

Elan Budapesti lähedal külas, ümbritsetuna mägedest ja metsadest. Armastan matkamist või lihtsalt metsas jalutamist. See on tõesti väga kena ja rahulik koht – taastumiseks ideaalne.

Sama päeva õhtul kell 22 toimub aga veel üks kontsert. Kuressaare Laurentiuse kirikus esineb 1982. a loodud The London Quartet, keda kontserttegevus on lisaks Euroopale viinud nii USA-sse kui ka Lõuna-Aafrikasse, Kaug-Itta ja Kagu-Aasiasse. Nad on andnud kontserte ka sellistes kaugetes paikades nagu Fiji, Uus-Meremaa, Austraalia, Singapur, Malaisia, Hawaii, Tahiti jm. Kvartett on laulnud paljudes mainekates kontserdisaalides, esinedes ka maailma kõige prestiižikamale publikule, sh Buckinghami palees Tema Majesteet kuninganna Elizabeth II-le.

Ansambli repertuaar on väga lai – varasest polüfooniast kuni jazz´i ja nüüdismuusikani. Londoni Kvartett on välja andnud 18 albumit, mis on pälvinud muusikakriitikute kõrgeid hinnanguid. Nende viimane CD “Songs of Love and War” koostöös plaadifirmaga Champs Hill Records oli nomineeritud prestiižsele USA-s väljaantavale CARA (Contemporary A cappella Recording Awards) auhinnale.

Tänase kontserdi kava on värvikas ja põnev, ulatudes 15. sajandist kuni nüüdisajani välja

Kristi Hinsberg, XXIII Kuressaare kammermuusika päevade pressiesindaja