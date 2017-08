Pärsamale kerkib kuni 800 paneeliga päikesepark

Leisi vallavalitsus väljastas läinud nädalal ehitusloa Pärsama külla Jaama maaüksusele päikese­elektrijaama rajamiseks.

Päikesejaama idee taga on Solentec OÜ, mille juhatusse kuulub Kristo Kiiker. Millal täpsemalt ehituseks läheb, Kiiker praeguse seisuga veel öelda ei osanud, kuid ehitusloa kohaselt on ehitusega algust tegemisega aega viis aastat. “Rahastuse osa on praegu veel täiesti lahtine,” tõdes ta.

Nõnda palju saab siiski öelda, et ehitusluba on 200 kW päikesejaama ehitamiseks ning tähendada võib see sõltuvalt konkreetsete paneelide võimsusest umbkaudu kuni 800 päikesepaneeli. “Kui panna võimsamad paneelid, siis on neid arvuliselt vähem,” selgitas Kiiker.

Veidi vähem kui aasta tagasi startis Saiklas samuti Kiikeri juhitud OÜ-le Saames kuuluv Eesti suurim maapealne päikesejaam. Tolle 1200 paneeliga jaama koguvõimsus on 280 kW. “See (Pärsama päikesepark – toim) tuleb ikka natuke väiksem,” märkis Kiiker. Pärsama päikesejaam rajatakse vana kuivati lähedusse alla hektari suurusele maa-alale. Arendaja sõnul on etteruttavalt leping sõlmitud juba ka Elektrileviga.