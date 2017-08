Saia ristmiku nähtavust parandati

Pärast traagilist õnnetust paigaldati juulis Saia ristmikule kiirusepiirang 70 km/h, nüüdseks on kärbitud ka sealset haljastust.

Ristmiku kehvale nähtavusele juhtis tähelepanu kogenud liikluspolitseinik Kalmet Valge, kes on öelnud, et lisaks kiirusele on probleemkohaks pimedad nurgad, mis vähendavad kõnealusel ristmikul nähtavust. “Põõsad tuleks maha võtta, siis näeks ka teisi ristmikule lähenevaid sõidukeid,” märkis Valge.

Tänaseks ongi ristmikul kasvanud võsa kärbitud ning puud ja põõsad, mis muidu võisid ristmikule lähenevaid sõidukeid varjutada, maha võetud.

Maanteeameti piirkondliku liikluskorralduse talituse Saaremaa liikluskorraldaja Aivo Tasane sõnas, et kuigi puude ja põõsaste mahavõtmine parandab oluliselt nähtavust ristmikul, taandub ristmiku ohutus siiski õigele kiirusele ja tähelepanelikkusele.