Kakskümmend aastat Saaremaal elanud ja Sõmera Kodu annetustega abistanud Sirkka-Liisa Pääkkönen on erihooldekodu sulgemisest sedavõrd pettunud, et kavatseb Eestimaa tolmu jalgelt pühkida.

“Mul ei ole lapsi, mul ei ole peret, minust ei hooli keegi. Aasta pärast olen ma läinud,” ütles Pääkkönen eile Saarte Häälele. Soomlannat ärritab ja kurvastab Eesti riigi otsus Sõmera Kodu sulgeda ja selle elanikud mujale viia.

Pääkköst, kelle kogu siinne elu on olnud seotud hooldekodu tegemistega, teeb see väga kurvaks ja kõige enam imestust tekitab temas see, et kõik, mis on aastatega ja koostöös paljude Soome vabatahtlike abiga üles ehitatud, lõhutakse lihtsalt ära. “Suured remondid on tehtud ja suur raha paigutatud ja sellest pole mingit kasu,” sõnas naine.

Pääkköse arvates pole Sõmera Kodu sulgemine õige, kuna suurem osa Sõmera elanikest on seal elanud rohkem kui 10 aastat, paljud koguni 20 aastat ja see on nende ainus kodu. “Paljude jaoks on hooldekodu töötajad ja teised hoolealused ainsad sõbrad ja lähedased, kuna sugulastest pole midagi teada või ei võta nood ühendust. Jutt sellest, et inimesed tuleb “metsast välja päästa”, on lihtsalt väga rumal jutt,” lausus Pääkkönen ja märkis, et paljud hoolealused just tahavadki metsas käia, seeni ja marju korjata või lihtsalt looduses jalutada.

Ta lisas, et kas on siis parem, kui puuetega inimesed saavad linna tänavatel teiste negatiivse tähelepanu objektiks. “Paraku võtavad muutused siin valdkonnas aega vähemasti kolm sugupõlve, praegu on teine sugupõlv,” nentis Pääkkönen. Samuti ei mõista ta, kas tõesti on odavam elada üürikorteris, kus abilisi pole või need käivad harva.

Hooldekodu sulgemisest kuulis Pääkkönen hoolealuste käest. “Ma ei mõista, miks on hooldekodu lõpetamisega seonduvalt nii palju salastatust ja salatsemist – kuss-kuss, sellest ei tohi valjusti rääkida, sind see ei puuduta, ära muretse. Töötajaid on sunnitud vait olema,” lisas Sirkka-Liisa Pääkkönen. “Riigi asjad peaksid ju avalikud olema.”

AS-i Hoolekandeteenused teavituse koordinaator Ave Lillemäe ütles Pääkköse muret kommenteerides, et Sõmera Kodu ümberkujundamisest on kohalikele omavalitsustele ja piirkonna elanikele räägitud juba aastast 2010. Infot Eesti riigi ja AS-i Hoolekandeteenused plaanide kohta erihoolekande valdkonnas on tema sõnul saanud nii Lääne-Saare vallavalitsus, Kuressaare linnavalitsus, Saare maavanem kui ka Sõmera Kodu elanike lähedased ja eestkostjad.

“Kohalikus meedias on sellel teemal räägitud-arutatud tänavu ligi 40 korral, 2016. aastal teist samapalju. Kõik, kes vähegi soovinud, on saanud meedia vahendusel ja rahvakoosolekutel oma sõna sekka öelda. Oleme kõiki huvilisi kutsunud Sõmera Koduga tutvuma – kahjuks pole tutvujaid ülemäära palju olnud– ja kõigile meile esitatud küsimustele vastanud,” lisas Lillemäe.

Soomlanna arvates on aga Eesti poliitika lühinägelik. “Kas see kestab vaid valimistest valimisteni? Võiks ju silmas pidada pikemat perioodi,” lausus Pääkkönen, kes on Sõmera eluga olnud väga rahul ja saanud hästi läbi nii naabrite kui ka hoolealustega. “Soovin kogu südamest kõigile saarlastele ja eestlastele rahulikku ja ausameelset elu, jõudu ja jaksu luua enda ümber senisest paremat tulevikku,” lisas ta.