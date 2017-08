Töö ümberkorraldamine eeldab koostööd

“Saare maakonna raamatukoguvõrgu muudatuste läbiviimise protsess pole lõpuni läbi mõeldud,” kirjutab Saare maakonna keskraamatukogu teenindusosakonna juhataja ja Tallinna tehnikaülikooli Eesti mereakadeemia Kuressaare keskuse värske vilistlane Ivi Veskimäe oma lõputöös “Muudatuste juhtimine organisatsioonis”.

Saare maakonna raamatukogusid ootab seoses haldusreformiga ees hulk muudatusi. Seetõttu viisin oma lõputöö raames Saare maakonna maaraamatukogude töötajate seas läbi küsitluse, et kaardistada nende ootused ja arvamused seoses ees ootavate muudatustega. Valimi moodustas 32 inimest, kellest vastas 29. Küsitlus toimust 2017. aasta märtsis.

Uuringust selgus, et inimesed, keda muudatused otseselt puudutama hakkavad, on infosulus. Kogu senist protsessi iseloomustavad teadmatus, segadus ja arusaamatus. See tekitas töötajate hulgas kuulujutte, hirmu ja ärevust. Mõned töötajad kartsid oma töökoha kadumist, kuigi kõik oli vaid kuulujuttude tasandil. See näitab, et muudatused ei ole hästi kavandatud ning raamatukogud ei ole prioriteetsel kohal.

Ootavad kaasamist

Maaraamatukogude töötajad ootavad kaasamist ja infovahetust. Kuressaare linnavalitsuse kultuurikomisjoni poolt on loodud raamatukogude töögrupp, mille olemasolust maaraamatukogude töötajad polnud teadlikud. Ligemale pooled nendest oleksid tahtnud ka ise sellesse töögruppi kuuluda, kuid võimalust selleks pole neile antud. Informatsiooni puudumine või vähene liikumine ning teadmatus tekitavad tahes-tahtmata muudatustele vastuseisu. See on tekitanud olukorra, kus töötajad on initsiatiivi enda kätte võtnud ja otsustanud esitada kultuurikomisjonile oma nägemuse muudatuste läbiviimise protsessist. Tuginedes isiklikele kogemustele ja läbiviidud uuringule on mul mõned ettepanekud. Ma ei pea õigeks anda kogu juhtimine üle Saare maakonna kesk­raamatukogule, sest iga maaraamatukogu peaks saama oma eelarve kasutamist ise kontrollida. Vastasel juhul tekib veider olukord, kus iga väiksema töövahendi ostmiseks peab maaraamatukogu töötaja küsima luba keskraamatukogu direktorilt.

Maaraamatukogud peaksid säilitama autonoomsuse. Neile peab jääma võimalus jätkata iseseisvate asutustena, mitte muutuma Saare maakonna kesk­raamatukogu haruraamatukogudeks. Autonoomsus jätab maaraamatukogudele võimaluse teha iseseisvaid majanduslikke ja juhtimisalaseid otsuseid. Teavikute komplekteerimine ja töötajate koolituste korraldamise ülesanne võiks aga jääda keskraamatukogule, nagu see on olnud siiamaani. Maaraamatukogude autonoomsuse säilitamine võtab ka keskraamatukogult kohustuse rakendada maakogude üle kontrolli ja korraldada teavikute transporti.

Palju lisaülesandeid

Raamatukogude töögruppi peavad kuuluma need raamatukogutöötajad, keda teised töötajad sooviksid end esindama. Praegu kuulub maaraamatukogu töötajatest töögruppi ainult üks inimene. Keskraamatukogust on grupis kaks inimest ja see on piisav. Muudatuste ajal on võtmesõnad ausus ja kaasamine. Töötajad peavad teadma, kes on juht, kes juhtide juht ning kes jagab infot. Juht peab olema töötajatele kättesaadav, samuti peavad olema kättesaadavad töögrupi koosolekute protokollid. Juhtidel peab olema kompetentsus ja oskus muudatusi juhtida. Tähtis on ka raamatukogutöö spetsiifika tundmine.

Maaraamatukogude töötajate hulgas läbiviidud küsitlusest selgus, et töötajad on üle koormatud lisaülesannetega, mis ei kuulu raamatukoguhoidja töövaldkonda. Üllatuslikult on lisaülesanded tasustamata ja võtavad väga suure osa raamatukoguhoidja tööajast.

Raamatukoguhoidja peab tegelema raamatukogutööga, kõik muu on lisatöö, mida tuleb eraldi tasustada ja mille määramisel tuleb arvestada töötaja nõusolekuga. Minu ettepanek on korraldada läbirääkimised Omniva juhtkonnaga, kuna selle lisatöö juures pole määratletud, kui suure töökoormusega ja mitu tundi päevas peaks raamatukoguhoidja postipunkti tööd tegema. Läbirääkimiste eesmärk oleks õiglane töökorraldus ja töötasu.

Samuti ei kuulu raamatukoguhoidja töökohustuste hulka raamatukogu ruumide koristamine ja kütmine, kui töötaja peab tegema seda tasuta ja väljaspool tööaega. Töötajate lisaülesanded on kaardistatud ning peale ühendvalla loomist tuleb muudatuste juhtimise töögrupil leida lahendus, kuidas tööd korraldada ning iga töötajaga tuleb läbi rääkida, kas, millises ulatuses ja millise tasu eest on ta nõus lisatöid tegema.

Leian, et muudatuste läbiviimine on vajalik, kuna Saaremaa raamatukoguvõrk on seisnud pikki aastaid muutumatuna. Enne, kui teha ülepeakaela ja töötajate motivatsiooni vähendavaid otsuseid, tuleks kõik sammud väga hästi läbi mõelda. Eelseisev haldusreform annab selleks hea võimaluse, et Saaremaa raamatukoguvõrgu töö reorganiseerida, struktureerida ning tagada tulevikus organisatsiooni efektiivne ja jätkusuutlik toimimine.