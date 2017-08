Viiuldajate meistrikursus muusikakoolis

Sel nädalal toimub Kuressaare muusikakoolis XIV Saaremaa rahvusvaheline viiuldajate meistrikursus Eesti muusika- ja teatriakadeemia ja Sibeliuse akadeemia professori Mari Tampere-Bezrodny eestvedamisel.

Kuna osavõtjaid on seekord enneolematult palju, on professoril abiks õppejõud Kristiina Kriit ja Sigrid Kuulmann-Martin ning kontsertmeistriteks, nagu ikka, väsimatud Jelena Fomina ja Thea Nestor. Kursuse üha suuremast rahvusvahelisusest kõneleb aga fakt, et oma mänguoskusi on lihvima sõidetud mitte ainult Eestist, vaid ka Madridist, Londonist ja Helsingist.

Siinkohal on rõõm tõdeda, et noorte viiuldajate hulgas on arvukalt ka saarlasi, kes veel õpivad Kuressaare muusikakoolis või jätkavad õpinguid oma armastatud instrumendil.

Kursused kulmineeruvad kontsertidega 6. augustil kell 18 Loona mõisas, 7. augustil kell 18 Kuressaare kultuurikeskuses ja 8. augustil kell 12 Kuressaare linnuse kapiitlisaalis, kusjuures igal kontserdil tullakse välja erineva kavaga.

Muusikasõbrale jääb vaid üle seada sammud kontserdipaikadesse ja nautida tasuta saadud muusikaelamusi.

Laine Sepp