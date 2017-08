Võrkpall Kuressaare kesklinnas

Linnavalitsus andis MTÜ-le Saaremaa Võrkpall loa rannavõrkpalli Eesti meistrivõistluste korraldamiseks 4. augustil kell 12–20 ja 5. augustil kell 11–16.

Ürituse läbiviimise kohad on Kuressaare supelranna võrkpalliväljakud ja Kuressaare keskväljak. Sellega seoses on alates 4. augustist kell 8 kuni 6. augustini kell 8 Tallinna tn Torni tn ristmiku ja Lasteaia tn ristmiku vahelisel lõigul suletud (ristmikud välja arvatud). Ürituse korraldajal on luba paigaldada Kuressaare keskväljakule ajutine liivaväljak suurusega 16x 16 meetrit ja lava.