Asvale kerkib viikingite küla

Paari nädalaga Asvale kerkinud omalaadne seikluspark avatakse külastajatele tänasest. Tegu on ühe osaga Viikingiküla projektist, mis peaks valmima järgmisel suvel.

“Sellise konstruktsiooniga parke on Eestis kolm: Pärnus, Kiviõlis ja nüüd siis siin,” lausus Adventure Solutions OÜ juhataja ja pargi ehituse eestvedaja Ragnar Kekkonen, lisades, et kõik kolm seiklusparki on siiski eriilmelised.

Viikingiküla eestvedaja, Asva külas üles kasvanud ettevõtja Kajar Lembri sõnul oli esmane mõte ehitada üles Asva asula linnus, kuid erinevate asjaolude tõttu jõuti lõpuks koguperekeskuse ideeni. “Siin on piisavalt seiklust, kuid ei unustata ka ajalugu,” lausus Lember. Mehe sõnul nägi ta sarnast seiklusparki Pärnus ja sealt suurem suhtlus Kekkoneniga alguse saigi.

Tegu on enam kui 12 meetri kõrguse seikluspargiga, millel on neli erinevat taset. “Kõrgeim tase paneb võbisema ka kartmatuima mehe jala,” nentis Lember. Kui traditsioonilised seikluspargid on rajatud mõnda metsatukka, siis Asva seikluspark kõrgub keset põldu suurte mastide otsas. Rajal on 50 turnimiselementi ja kolm pikka õhusõitu.

Neljakorruselise maja kõrgune rajatis paistab külastajatele juba kaugelt silma, kuid ainult seikluspargiga ei piirduta. Vanadele viikingite küladele omane uhke linnus peaks Lembri sõnul valmis saama järgmisel suvel. “Linnusesse tuleb 450-ruutmeetrine peahoone, kus saab korraldada erinevaid üritusi, suur lasteala, loomapark ja korralikes mõõtmetes lava, et kontserte teha,” kirjeldas Kekkonen valmivat projekti. Muu hulgas tuleb parki 8 meetri kõrgune puidust vaateratas. Meeste sõnul on raha olemas ja kopad maasse löödud. “Enne kirema ei hakkaks, kui asi kindel pole,” lausus Lember.

Lisaks eelseisvatele ehitustöödele tegeletakse vaikselt ka turundamisega. “Oluline on leida võimalus, kuidas saaks turistid panna läbi Asva sõitma,” nentis Lember. Kuna viimasel ajal on Saaremaale kerkinud mitmeid seiklusparke, võiksid pargid ettevõtja sõnul konkureerimise asemel koostööd teha. “Igal inimesel tekib kindlasti oma lemmikpark, kuid kaua sa ühel rajal ikka turnid, tahad ju vaheldust,” sõnas ta.

Park avatakse külastajatele täna kell kaks. “Oma küla tüdrukud pidid siia ka kohviku püsti panema, siis saab siin ka piknikku pidada,” sõnas Kajar Lember.