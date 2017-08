Kihelkonna kooli direktoriks tahab saada üks inimene

Suve hakul kuulutas Kihelkonna vallavalitsus välja konkursi, et leida kohalikule põhikool-lasteaiale uus direktor. Uue koolijuhi töökoormus on 0,7 ametikohta.

Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam ütles Saarte Häälele saadetud e-kirjas, et konkursi lõpptähtajaks oli neile laekunud vaid üks sooviavaldus. Ta lisas, et konkursi komisjon koguneb otsust tegema augusti teisel nädalal. Seni on koolidirektori kohuseid täitnud Kai Kallas.

Kihelkonna põhikool-lasteaia veebilehe andmetel oli õppeasutuse põhikooli osas eelmise õppeaasta lõpus kokku üheksa õpilast: neist üks esimeses, kolm teises, neli kolmandas ja üks kuuendas klassis. Lasteaia liitrühmas oli aga kokku 18 last vanuses 2–7 eluaastat.

Lasteaia lõpetas tänavu kevadel kuus last. Vallavanem Aardam väljendas lootust, et eeloleval õppeaastal tuleb Kihelkonna kooli juurde viis last. “Kuna üks laps on meil praegu koduõppel, siis loodame, et uuel õppeaastal saab põhikoolis olema kokku 15 last,” märkis ta.