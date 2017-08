Kodutoetust taotles 16 lasterikast peret

Kuni 30. juunini oli vähekindlustatud lasterikastel peredel võimalik oma elamistingimuste parandamiseks taotleda KredExilt kodutoetust. Taotluse esitas kokku 668 peret üle Eesti. Saaremaalt taotles toetust 16 peret.

Taotluste kogusumma on 5,8 miljonit eurot ja keskmine taotletav toetussumma on 6942 eurot. Kokku jagatakse lasterikastele peredele elamistingimuste parandamiseks 3,2 miljonit eurot. Kodutoetust soovivates peredes kasvab kokku 2347 last. Suurima laste arvuga peres kasvab kaheksa last ja neljas peres kasvab seitse last.

Riiklik toetus elamistingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ja kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on kuni 355 eurot kuus. Maksimaalne toetussumma on 8000 eurot, teistkordsel taotlemisel 5000 eurot.

Tagastamatut toetust saab kasutada eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või asendamisega seotud kulutusteks.