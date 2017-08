Maria Kaljuste pürib Tallinna linnapeaks

Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast (EKRE) välja heidetud Maria Kaljuste on loodava valimisliidu Meie Tallinn linnapeakandidaat.

Rahva Ühtsuse Erakonna esimees Kristiina Ojuland ütles neljapäeval ajakirjanikele, et Meie Tallinna näol on tegemist laiapõhjalise valimisliiduga, kelle linnapeakandidaat on Maria Kaljuste. “Meie ettevõtmine rajaneb ühisosal,” ütles Kaljuste. Ta märkis, et valmisliidu eesmärk on ühendada inimesi, kes on pettunud või kes tahaksid oma soove edastada.

Kaljuste on seotud ka valimisliidu Meie Saaremaa loomisega. Ta kinnitas Saarte Häälele, et tema kandideerimisega Tallinna linnapeaks ei muutu valimisliidu Meie Saaremaa tegemistes midagi. “Mina aitasin seal kokku koondada ühiste maailmavaadetega inimesed, kuid esinumber on seal ikkagi Harry Raudvere,” sõnas Kaljuste.

Maria Kaljuste sõnul lisandub valimisliitu järjest uusi liikmeid ja Meie Saaremaa toimetab edukalt edasi. Tema kandideerimine Tallinna linnapeaks ei mõjuta selle tegemisi mingil moel. “Sellest, et ma Saaremaal kandideerin, pole kunagi mingit juttu olnud,” märkis Kaljuste.