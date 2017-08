Muhu kurepoeg sai endale saatja

Järjekordne sookurepoeg sai jala külge GSM-saatja 1. augustil ja sedakorda Muhus.

Sõrves elava linnuvaatleja Mati Martinsoni andmeil sai esimene kurepoeg saatjaga varustatud Sõrves ning see pesakond lendab juba ringi, on pesapaigast lahkunud ja liitunud Mullutu-Suurlahe suure ööbimiskogumiga. Seda seepärast, et Sõrves ei ole ju viljapõlde.

Sel teisipäeval, kurgede rõngastamiseks juba suhteliselt hilja, sai saatja külge veel üks kurepoeg ja seda Muhu saarel. Martinsoni sõnul on saatjate paigaldamine tegelikult rahvusvaheline projekt, mida veavad Aivar Leito ja Ivar Ojaste. Mullu varustati üks kurepoeg nimega Mati GSM-saatjaga Sõrves Türjul. “Tema tegemised on internetis kõik vaadatavad: kuidas ta käis Hispaanias talvitumas, tagasi tulles tükk aega Saksa ja Poola piiril toppas ning siis Saaremaale tuli,” kõneles Martinson.

Mati-nimeline kurg põikas mõne aja pärast küll ka Matsallu, kuid naasis seejärel ikkagi Saaremaale, kus ta kodukant. “Poisid üritasid tast tema ööbimiskohas pilti saada, aga tema pole tulnud – noor kurg, seikleb ringi, tal aega küll,” naeris Martinson.

Sel aastal on mõned kured märgistatud juba varemgi, juulikuus. Üks samuti Sõrves Türjul, teine aga Kihelkonna vallas Rootsikülas. Viimane neist oli aga õnnetult auto alla jäänud. “Patseeris tee peal ja saatja andis signaali ainult ühe koha peal. Läksime otsima ning leidsime ta täitsa tee ääres maas – oli auto alla jäänud,” nentis linnuvaatleja. Saatja, mis Rootsiküla linnu jala küljes oli, saigi nüüd kinnitatud Muhu kurepoja jalale.

“Tegelikult 1. augustil poegi enam ei rõngastata, sest pojad lendavad juba kõik, aga selle saime Muhust üllatuslikult kätte veel,” rääkis Mati Martinson. “Aga juba saatja annab signaali – see kurg seikleb ringi Liiva ümbruses.”

Martinson on oma sõnul põnevil, et viimase saatja sai just Muhu kurg. Seda seepärast, et nüüd on oodata põnevat infot ka selle saare sookurgede kohta. Saaremaa kurgede elu ja askeldused on ju suuresti juba teada.

Kurgede tegemistel saab silma peal hoida: http://birdmap.5dvision.ee/EN.