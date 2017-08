Öine filmifestival sai avalöögi

Juba neljandat korda toimuv Laimjala Lühikeste Ööde FilmiFestival ehk Telg-In-Kino ootab telkivaid filmihuvilisi 3.–5. augustini Värava kinotalus.

“Telg-In-Kino on kino, kus pargid oma telgi vabaõhukino suure ekraani ette ja vaatad erinevaid filme pikniku vormis,” reklaamib festivali Facebookileht üritust.

Festivali korraldaja Mikk Rand ütles Saarte Häälele, et tänavu näidatakse anima- ja dokfilme pärimuslugudest, maailmaklassi lühifilme ning ka Tallinna ülikooli Balti filmi- ja meediakooli selleaastaseid lõputöid. “Näitame eelkõige lühifilme, millest pikemad kestavad pool tundi, mitte rohkem, ja kõik filmid on ikkagi täiesti uued, mida näha pole kellelgi enne suurt võimalust põhimõtteliselt olnud,” lisas Rand.

Korraldaja sõnul on festivalil kujunenud väga konkreetne rütm ja vorm ning suuri muudatusi võrreldes eelnevate aastatega tehtud ei ole. “Alati [toimub] neljapäeval ja reedel, ööl vastu laupäeva lõpeb ära. Lühifilme näidatakse päikeseloojangust päikesetõusuni.”

Eelmisel aastal külastas vabaõhukino pea 250 inimest ja sel aastal oodatakse sama palju rahvast. “Kuna ta on minu oma kinotalu hoovis, siis ma ei aja seda praegu selliseks Viljandi pärimusmuusikaks,” lisas Rand. Festival pakub ka muusikalist poolt: eile astus koos noortega tantsulaagrist üles Tõnu Pomerants akordionil, täna esineb Meisterjaan.

Samuti on festivali raames kavas erinevad töötoad, mis toimuvad kahes osas. Üks osa on Saaremaa gümnaasiuminoortele, kes on kahe aasta jooksul osa võtnud projektist RIBS, kus räägitakse filmist ettevõtluses ja meedia kirjaoskusest. Gümnaasiuminoori, kes on süvendatud koolitust saanud, on umbes kümmekond ning neile toimub kaameratöötuba, kus astuvad üles professionaalsed operaatorid, kaameramees ja valgustaja.

Samuti on noortel filmihuvilistel võimalus tutvuda animaatorite ja režissööride sotsiaalreklaami klippidega. Samal ajal on avatud ka vaba töötuba –animatöötuba, kus nii pered, kohalikud noored kui ka puhkajad saavad koos filmi teha.