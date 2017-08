AITA LEIDA! Politsei otsib Lääne-Saare vallas kadunud 59-aastast Aaret

Politsei palub kaasabi selgitamaks kolmapäeva õhtul Lääne-Saare vallas oma kodust lahkunud Aare asukohta.

Aare lahkus kolmapäeva õhtul oma kodust Kärla alevikus teadmata suunas. Oma tervisliku seisundi tõttu ei pruugi ta ümbrust adekvaatselt tajuda ning tema lähedased on murelikud.

Aarega oli telefoni teel viimane kontakt eile õhtul ning telefoni positsioneering andis mehe asukohaks Lääne-Saare vald, Mõnnuste küla, kust otsiti teda helikopteriga südaööni ning koertega varahommikuni.

Seejärel sai tema telefoni aku tühjaks ning mehe asukohta pole seetõttu enam võimalik kindlaks teha. Politsei jätkas otsinguid täna hommikul. Mehe isikukirjeldus on edastatud kõigile politseipatrullidele, kes teda maakonnas otsivad.

Aare on umbes 175 cm pikk. Tal on kehv silmanägemine ja seetõttu vaatab käies jalgade ette. Ta kõnnib vaevaliselt väikeste sammudega. Paraku ei ole teada, mida mees kodust lahkudes seljas kandis. Juuksed on tal hetkel pikemad kui pildil.

Politsei palub kõigil, kes on Aaret näinud või omavad teavet tema võimaliku asukoha kohta, helistada hädaabinumbril 112.