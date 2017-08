EAS toetab Saaremaa Piimatööstust 200 000 euroga

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab AS-i Saaremaa Piimatööstus arenguplaani projekti 200 000 euroga.

“Arenguplaani projekt on laiapõhjaline, on suuremad ja väiksemad alaprojektid, mis peaksid meie tulemuslikkust suurendama,” ütles Saaremaa Piimatööstuse juhatuse liige Ülo Kivine BNS-ile.

Kivise sõnul uuendab ettevõte juhtimisprotsesse, võtab kasutusele erinevad IT-lahendused, panustab teadusarendustegevusse, toob välja uue juustutoote ning osaleb mitmetel messidel. Projekti kogumaksumus on 577 500 eurot, millest kuni 35 protsenti ehk 202 100 eurot on võimalik EAS-i toetuse summa. “Projekti omaosalus on piisavalt suur, et peab olema piisavalt hea projekt, mida teeksime ka ise niisama,” lisas Kivine. Toetus tuleb Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi (ERDF) vahenditest, EAS-i ettevõtte arenguprogrammi meetmest.

AS Saaremaa Piimatööstus ostab kokku ja käitleb toorpiima ning tegeleb toidukaupade jae- ja hulgikaubandusega. Ettevõte kuulub Saaremaa Piimaühistule.