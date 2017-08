Viimasel ajal on üle-eestilises meedias üha enam kuulda Haapsalust. Tundub, justkui toimuks seal pea igal nädalavahetusel mõni raju üritus, kuhu inimesi autode ja busside kaupa kohale voorib. Sellele viitas ka Saarte Hääle tänase persooniloo kangelane.

Ei saaks just öelda, et Kuressaares midagi ei toimu. Toimub ja kuidas veel, inimesed ei saa kohati lausa öösiti magadagi valju muusika tõttu. Siinsed üritused ei pälvi aga paraku nii palju tähelepanu, kui Saaremaa ooperipäevad muidugi välja arvata. See ei tähenda, et Saaremaa ja Kuressaare teistes üritustes kvaliteeti poleks. Lihtsalt nende kaja ei küündi mingil põhjusel nii kaugele.

Iseenesest ei ole suurüritused, mis palju tähelepanu pälvivad, kohalikele alati meelepärased. Võib vaid ette kujutada, mida paljud pärnakad, kes suuri rahvahulki ei armasta, praegu tunnevad. Kompromisse on siin keeruline leida. Sellegipoolest võiks Kuressaare, mis peab ennast ju ikkagi turismilinnaks, suve kohta vähemalt paari suurürituse võrra rikkamaks saada.