Kammerfesti viimane kontsert kireva Balkani muusikaga

Täna, laupäeval 5. augustil kell 19 Kuressaare Kultuurikeskuses on toimumas XXIII Kuressaare Kammermuusika Päevade finaalkontsert „Balkani hing“.

Laval saab kogeda inimhingede tormlemist ja tungi läbi Balkani muusika ja meieni toovad seda Eesti Sinfonietta Solistid.

Eesti parimaist keelpilliartistidest koosnev koosseis on koos musitseerinud juba aastaid. Lisaks esinemistele Euroopa mainekates kontserdisaalides – sh Amsterdami Concertgebouw´s, Kölni ja Peterburi Filharmoonias, Brüsseli Flageys ja Bozaris – on energiast ja muusika parimast vaimust tulvil koosseis osalenud festivalidel Ars Musica Belgias, Internazionale Pianistico di Brescia, Mittelfest ja Emilia Romagna Itaalias, Iitti muusikafestival Soomes, Musikfest Kreuth am Tegernsee Saksamaal.

Arvukad kontserdireisid on viinud selle suurepärase orkestri Euroopasse, Lõuna-Ameerikasse ja Lähis-Idasse ning osaletud on ka paljudel Eesti muusikafestivalidel.

Seekordse kontserdi kava on mitmetahuline ja põnev peegeldus Balkani kirevast muusika- ja erinevate kultuuride pärandist, milles võib ära tunda nii slaavi, läänekristliku kui ka orientalistliku mõjuga kõlasid. Kavas on Kazandjievi, Maistorovici, Skalkottase, Bartóki ja ehe mustlasmuusika.

Kristi Hinsberg

XXIII Kuressaare Kammermuusika Päevade pressiesindaja