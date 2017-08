Keskerakond esitleb oma nimekirja järgmisel kolmapäeval

Keskerakonna kohalike valimiste esinumber Saaremaal on ilmselt Enn Eesmaa, kes kinnitas Saarte Häälele, et on end Saaremaale sisse kirjutanud.

Küsimusele, kas see tähendab ka Eesmaa Saaremaale kolimist, vastas ta, et seda sissekirjutamine ka muuhulgas tähendab. Seost Saaremaale sissekirjutamise ja esinumbriks olemise vahel Enn Eesmaa siiski ei kinnitanud. Ta ütles, et see, mismoodi Keskerakond oma valimisnimekirja ja tähtsatele positsioonidele kandideerijad avalikuks teeb, selgub kolmapäevasel üritusel.

“Valimisnimekiri on pikk ning plaan on sellest avalikult rääkida kolmapäeval,” märkis Eesmaa.