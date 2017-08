Pitsasõpradele tuntud Saaremaakera pitsat merepäevadel seekord kahjuks ei saa. Pitsameister Veiko Lembri sõnul ei saadud merepäevade korraldustiimiga kokkuleppele.

“Öeldi, et kui food truck´i pole, siis osaleda seekord ei saa,” lausus Lember pettunult. Nördinud ei ole mitte ainult Lember, ka mõnda teist kohalikku toitlustajat seekord platsile teenust pakkuma ei lubata. “Omasid võiks ikka ju hoida,” vihjas Lember sellele, et enamik toitlustajaid tuleb tänavu mandrilt.

Merepäevade peakorraldaja Tiiu Tammoja sõnul ei ole nad piiranguid seadnud piirkondliku päritolu järgi. “On nii Saaremaa kui ka mandri ettevõtteid,” lausus ta. Korraldaja nentis, et kutsutud on nii palju toitlustajaid, et nende hulk suudaks merepäevalisi teenindada ja samas ka ise teenida. Seda nõuet, et toitlustaja peab omama food truck’i, Tammoja sõnul pole. “Küll on üks ala, kus esimest korda merepäevadel on sellel aastal koht ka food truck´idele,” lausus ta.

Saaremaakera pitsameistrite mure kohta ütles Tammoja, et laadaliste ja toitlustajate osas on korraldajal õigus teha valikuid, keda ja kui palju erinevaid asju merepäevadele kutsutakse, kuna kohtade arv on limiteeritud kõikides valdkondades.