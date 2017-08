Kuressaare lendude täitumus juulis rekordiline

Suursaari teenindav lennuettevõte Transaviabaltika saavutas Tallinna–Kuressaare–Tallinna lennusuunal möödunud kuul lennuki 86-protsendilise täitumusega rekordtulemuse.

Transaviabaltika esindaja Rene Must tõdes, et rõõmustamiseks on põhjust. “Juulikuu näitas meil häid tulemusi ja saab tõdeda, et inimesed on meid selle aastase tegevuse juures omaks võtnud ja on altid lendama,” nentis Must.

Tallinna–Kuressaare–Tallinna lendude täitumus ulatus juulis 86 protsendini ja Tallinna–Kärdla–Tallinna suunal oli vastav protsent 59. “Nädalavahetuse lennud on meil suvehooajale kohaselt juba nädala algul välja müüdud ja seda eriti just Kuressaare suunal,” märkis lennuettevõtte esindaja. Võrdluseks võib tuua, et 2016. aasta juulis küündis Tallinna–Kuressaare–Tallinna lendude täitumus 59 protsendini.

Rääkides viimatisest meedias tõstatatud küsimusest, kas suursaared vajaksid praegusest suuremat lennukit, ütles 25-aastase ühistranspordis töötamise kogemusega transpordiinsener Rene Must, et suviti suureneva lendajate hulga vajadused kataksid lisalennud sellistel populaarsetel lennupäevadel nagu reede, pühapäev ja esmaspäev – seda just Kuressaare suunal.

Must viitas, et suurem lennuk tähendaks suuremaid kulusid nii tellijale kui ka teenindajale ning ka hoopis teisi nõudeid. “Kuluefektiivsem lähenemine on olemasolev 19-kohaline lennuk vajadusel tihemini lendama panna, kuid üldjoontes, kui vaadata kogu aasta peale, ei oleks suurem lennuk majanduslikult otstarbekas,” tõdes ta. Musta sõnul ei ole ainus kvaliteedinäitaja ühistranspordivahendi suurus. Olulisem on sõidugraafiku tihedus ja ühenduse stabiilsus, leidis ta.

Tänavu juulis tehti Tallinna–Kuressaare–Tallinna suunal 54 lennureisi, reisijaid oli 1761.