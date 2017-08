Kuressaare linnapea Madis Kallas: “Kuressaare lossihoovis toimunud tänuüritus üllatas oma heli valjudusega ka meid!

Lugedes tänaseid meedia väljaandeid jääb mulje, et Eestis on kaks Kuressaarest. Üks milles me igapäevaselt viibime oma rõõmudega ja mõningaste väikeste muredega ning teine, mis vallutab läbi negatiivsete uudiste meediakanalite esilehti.

Lossihoovis toimunud ja sellele järgnenud meediakajastuse põhjal ei saanud aga linnapeana oma kommentaare andmata jätta.

Kuressaare linn vaatab kõik avalikus ruumis toimuvad ürituste load alati põhjalikult läbi ja nii oli see ka kohtute tänuüritusega Kuressaare lossihoovis. Linnavalitsus tunnistab, et antud riiklik institutsioon oma kuvandilt ja väärikuselt andis meile piisavalt kindlust, et see tänuüritus saab toimuma linnakodanikke kuidagi häirimata.

Kahjuks osutus heli tugevus aga niivõrd tugevaks ja tuule suuna mõjul kandus segama Kuressaare elanike öörahu. Kuressaare linnavalitsusel ja tänuürituse korraldajatel on sellest loomulikult väga kahju.

Mõistan kõigi Kuressaare elanike pahameelt ja kinnitan ka minu jaoks väga sümpaatsele muusikule Maria Faustile, et linnavalitsus teeb sellest põhjaliku järelduse ja menetleb edaspidi veel täpsemalt sarnastele üritustele lubade andmist. Loomulikult oleks lihtne kui kõik Kuressaares toimuvad üritused oleks oma mõjudelt eelnevalt teada aga kõike paraku ei oska ette näha.

Linnapeana on minul aga taaskord väga kahju selle üle, et ajal mil Kuressaares on toimumas Kammermuusika Päevad ja kesklinnas Eesti Karikavõistluste etapp võrkpallis, sai meedias kogu tähelepanu negatiivne uudis ja jättis teenimatult varju eelpool nimetatud sündmused.

Loodan, et kõik linna elanikud ja külastajad leiavad siiski sellest ning kõigist järgnevatest nädalatest Kuressaarest positiivseid emotsioone, mida ka teistega sotsiaalmeedias või omavahelistes vestlustes jagada.

Vabandan, et antud sündmus segas paljude kuressaarlaste ja meie linna külastajate öörahu.”