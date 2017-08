Loomaga toimunust tuleb teavitada seitsme päeva jooksul

PRIA registrite osakond selgitab, kuidas kontrollitakse 2017. aastal loomadega seotud sündmusest “Esmakordne poegimine, kui järeltulijat ei ole võimalik märgistada” teatamise seitsmepäevase tähtaja nõude täitmist.

Portaal Põllumajandus. ee vahendab, et loomapidaja peab põllumajandusloomade registrit teavitama igast loomaga toimunud sündmusest seitsme päeva jooksul selle toimumisest arvates. Kui veise, lamba või kitse esmajärglane sureb, kaob või tapetakse enne, kui teda on jõutud märgistada (veiste puhul on märgistamise tähtaeg 20 päeva ning lammaste ja kitsede puhul kuus kuud), tuleb loomapidajal teavitada sellest kui sündmusest “Esmakordne poegimine, kui järeltulijat ei ole võimalik märgistada”.

Seni pole registri teavitamise vormil ja e-teenuses loomapidaja jaoks otsest infovälja looma esmajärglase surma/kadumise/tapmise kuupäevast teavitamiseks. Seetõttu on tähtaegade kontrolli tulemused tekitanud vaidlusi. PRIA seisukoht on, et seda seitset sündmusest teavitamise päeva tuleb lugema hakata esmajärglase surma/kadumise kuupäevast, kuna enne looma surma/kadumist ei ole loomapidajal võimalik ette teada, et tekib vajadus sellest teavitada.

Et nõude täitmist mitte kontrollimata jätta, kontrollib PRIA 2017. aastal teavitamise kohustuse seitsme päeva nõude täitmist arvestatuna kõige viimasest võimalikust kuupäevast, millal loomapidaja pidi esmajärglase igal juhul märgistama. Kui loom jääb kadunuks, hukkub või tapetakse sellel viimasel kuupäeval ning järglast ei saa märgistada, peab loomapidaja teavitama sündmusest “Esmakordne poegimine, kui järel­tulijat ei ole võimalik märgistada”.

Seega – veiste puhul on kõnealuseks tähtaegseks teavitamiseks aega 20 + 7 päeva, lammaste ja kitsede puhul 6 kuud + 7 päeva.

Kui tekkis küsimusi, siis palume ühendust võtta PRIA registrite osakonna infotelefonil 73 12 311 või e-posti aadressil loomade.register@pria.ee.

PRIA