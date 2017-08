Muhu ringmängud võetakse filmilindile

Muhu muuseumis filmitakse täna rahvalikke ringmänge, et traditsioonilist ajaviitevormi ka tulevastele põlvkondadele säilitada.

Koguvas Tooma talu õuel kell 18 algaval üritusel “Muhu ringmängide päe ja Muhu mõlk 2017” astuvad üles Muhu Munuksed, Muhu Ätses ja Külasema seltsing. Muhu muuseumi tegevusjuht Siret Jõeleht ütles, et kui memmed hakkasid vanu ringmänge meelde tuletama, tuli välja, et üks mäletab üht- ja teine teistmoodi.

“Ja siis nad arutelude käigus on leidnud, kuidas see ikkagi oli ja kuidas võiks parem olla,” sõnas ta, lisades, et täna saab näha, millega nad lõpuks välja on otsustanud tulla.

Üritust filmib Arni Ots OÜ-st Viiv. Tema paneb ka plaadi lõpuks kokku. Siret Jõeleht loodab oma sõnul, et valmis saab see novembriks. Suurem osa eksemplare on plaanis kinkida kollektiividele endile ning Muhu koolile ja lasteaiale. “Et need ringmängud püsiksid ikka elus,” märkis muuseumi tegevusjuht.

Lisaks ringmängudele tuleb esitlusele ka omaloominguliste laulude konkursile “Muhu mõlk 2017” laekunud neli Muhu rahvalauludest inspireeritud laulu. Oma lemmiku valib nii žürii kui ka publik ja needki laulud salvestatakse plaadile.

Üritus toimub Muhu muuseumi pärandoskuste nädala raames. Eile oli näiteks villapäev, kus uuriti vanu vokke ja anti ka nõu, kuidas neid parandada. Pühapäeval on aga põllepäev, kus Muhu põlledest räägib Alliki Oidekivi. Samuti avati muuseumis pärandoskuste nädalal paar näitust.