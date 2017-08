Öine mürgel lossihoovis ajas linlastel kopsu üle maksa

Neljapäeva õhtul alanud erapidu lossihoovis kestis varaste hommikutundideni, laskmata linlastel end välja magada.

Tuntud jazz-muusiku Maria Fausti sõnul oli säärase kõva müra saatel võimatu magada. “Detsibellide ja sub-bassi suhe oli absoluutselt ennekuulmatu,” lausus muusik pahaselt. Pöörduti ka politseisse, kuid kuna linnavalitsus oli öörahu algust pikendanud kella kolmeni öösel, ei saanud politsei midagi ette võtta. “Ütlesid, et tuleb ära kannatada,” pahandas Faust.

“Ma olen oma elus maganud igasugu instrumentide all ja kõrval ja kõlarite ees, aga sellist asja pole mul veel varem olnud, et müra ajab oksele,” kirjeldas muusik olukorra tõsidust.

“Tahan öelda, et see ei ole normaalne, et papi teenimise huvides rullitakse üle tavaliste inimeste ehk maksumaksjate õigustest, milleks on näiteks oma kodus väljamagamine,” lisas ta.

Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu sõnul anti tõepoolest luba öörahu alguse ajutiseks pikendamiseks 3. augusti ööl vastu 4. augustit kuni kella kolmeni öösel seoses Eesti I ja II astme kohtute tänuürituse õhtuse programmiga piiskopilinnuse hoovis.

Üritust korraldanud ettevõtte Elamuspank OÜ juhataja Kalvi Kantsi sõnul oli tegemist kvaliteetse üritusega ja kõik oli kooskõlas linnavalitsusest taotletud loaga. Ainukeseks probleemiks pidas korraldaja seda, et linnavalitsus ja politsei ei suutnud öörahu alguse edasilükkamise infot omavahel varem vahetada.