Pärnus toimuval Baltimaade suurimal muusikafestivalil Weekend on lisaks suurele hulgale politseinikele turvalisust tagamas ka Saaremaa teenistuskoerad Pätt ja Vahva.

4-aastase teenistuskoera Vahva perenaine on koerajuht Ljudmilla Roi, Week­endil juba kolmandat korda valvet pidav teenistuskoer Pätt on Pärnus koos vanemkoerajuht Silvar Rattasega. Ühes nendega on muusikaüritusel esimest aastat korda pidamas abipolitseinik Dagmar.