Politsei: aita leida rattaomanikke

Kuressaare politseijaoskond kutsub inimesi Facebooki vahendusel üles leidma viie jaoskonnas hoiul oleva jalgratta omanikke: “Kuressaare politseijaoskonnas on hoiul viis jalgratast, mis tublid inimesed on omanikele tagastamiseks hoiule andnud. Selleks, et rattad omanikuga kokku viia, palutakse postitust jagada, ning kui keegi tunneb talle kuuluva kaherattalise ära, saab sellele järgi minna aadressile Transvaali 58.”

Kõikide üle Eesti politsei hoiukohtades olevate esemetega on võimalik tutvuda politsei- ja piirivalveameti kodulehel http://www.politsei.ee/et/politsei-palub-abi/leitud-esemed