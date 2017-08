Saaremaa põllumehed lähevad vilja koristama kolme uue kombainiga

Tänavuse teraviljakoristuse algus jääb 2–3 nädalat mullusest hilisemaks, kuid sel sügisel on põllumeestel abiks kolm uut kombaini.

Saarte Häälele teadaolevalt alustas Saaremaal esimesena teraviljakoristust Väike-Pahilas tegutsev Jurna talu, kus üleeile õnnestus põllult kätte saada 30 ha varast otra. Eilne ilm paraku viljavõtmist ei soosinud, mistõttu tuli talurahval tegelda muude asjadega. Indrek Haamer Jurna talust põhjendas, et koristatud oder asus põldudel, kuhu riskiti külv maha teha varem, kui ilmaennustuse järgi oleks ehk ontlik olnud.

Suurte saakidega silma paistnud Valjala viljakasvataja Kaido Kirst ütles, et kui möödunud aastal sõitis ta kombainiga põllule 26. juulil, siis sel aastal läheb ilmselt augustikuu keskel. “Igal aastal olen selleks ajaks juba põllul olnud,” nentis talunik.

Pöide valla viljakasvataja Priit Lulla sõnul lükkub koristus tänavu tavapärasest tugevalt hilisemaks. Eelmisel aastal alustas Pöide kant taliodra koristusega 15. juulil, sel aastal 2–3 nädalat hiljem.

Saaremaa suurimat külvipinda (750 ha) omav Kõljala POÜ plaanis eile hakata loomadele muljutud vilja tegema, ent vihma tõttu tuli plaane korrigeerida. Kõljala POÜ juht Tõnu Post tõdes eile näpuga ilmaportaalist järge ajades, et soodsate olude korral minnakse põllule niipea, kui ilm vähegi lubab. Soodsamat ilma viljavõtuks lubab portaal järgmisel nädalal mitu päeva jutti. “Ega oodata enam saa, sest kätte on jõudnud juba see aeg, et mida edasi, seda kehvemaks hakkab ilm minema,” selgitas Post. “Kui me praegu loeme hektareid, palju me saame päevas võtta, siis mida aega edasi, hakkame tunde lugema.”

Tänavune suvi on Kõljala POÜ ajaloos siiski kõige hilisema viljavõtu algusega, seni on kõige hilisem kuupäev olnud 15. august. Möödunud aastal läks viljakoristus lahti 27. juulil. Posti sõnul on Kõljala ühistu tehnikapark heal tasemel ja võimeline saagi põllult üsna kiiresti kätte saama. Ära tuleb tabada ja kasutada kõik viljavõtuks sobilikud hetked, sest kui praegune heitlik ilm jätkub, siis hakkab see mingil hetkel vilja kvaliteeti alla viima ning pole kindel, kas sel juhul vilja enam müüa saabki. Hilisem viljakoristuse algus tähendab sedagi, et koristusaeg sõidab sisse talikultuuride külviajale. Näiteks talirapsi külv tuleks parima tulemuse saavutamiseks Posti hinnangul maha teha 15. augustiks. Oma teadmistele lisaks kasutab Tõnu Post jätkuvalt agronoomina oma mandril elavat tütart Piibet. “Mina olen tööde juht ja tema on see, kes kõik muud asjad paika paneb.”

Posti sõnul kinnistub eluaastatega järjest rohkem arusaam, et vanasõnad ongi rahvatarkused. “Nagu vanasõna ütleb, et aastad ei ole vennad,” osutas Post. “Nii ta ongi, et ükski aasta ei ole teisega päriselt sarnane.”

Kolm uut kombaini

Algaval viljakoristushooajal on Saaremaa põldudel abiks kolm vilauut kombaini. Uus Claas 450 Tucano ootab kuu keskel põllule minekut Tuule Grupi masinapargi hoovil Audlas. Agronoom Õnne Sööt ütles, et nüüd, kus ettevõtte saagikus on teinud hüppelise tõusu, ei pea vanad Vene kombainid enam mahvile vastu. Tuule Grupi Ida-Saaremaa põldudelt saadakse 4–5 t/ha saaki, kuid vana Vene tehnika pole võimeline seda koristama ilma suurte kadudeta. “Vene kombain koristab kuni

3 t/ha, edasi peab olema Lääne kombain,” kinnitas kogenud kombainijuht Harri Remmelkoor.

Lisaks Tuule Grupi uuele kombainile ootavad põllule minekut ka Ratla OÜ uus John Deeri tehase viljakoristusmasin ning Saaremaa esimene roomikkombain Case IH 7240. Moodsa tööriista maakonda müünud Dotnuva Baltic AS-i müügijuht Oliver Raudnagel ütles, et kahjuks ei saa ta avalikustada kombaini ostnud firmat, aga see hakkab tööle Kesk-Saaremaal ja arvatavasti tegema ka teenustööd üle Saaremaa. Kombainil on 500 hobujõudu ja heeder 7,5 m lai. Raudnageli hinnangul jõuaks roomikkombain koristada vilja pooltelt Saaremaa põldudelt.