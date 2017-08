Saarlased piimatoodanguga Eesti tipus

Jõudluskontrolli andmetel andsid I poolaastal Eestis kõige enam piima saarlaste juhitud või Saaremaal asuvad farmid.

1.–2. kohta hoiavad Saaremaalt pärit Ilmar Teeveti juhitud Vändra Vara OÜ (6865 kilogrammi lehma kohta) ja Vändra OÜ (6346). 75-pealise karjaga Vändra Vara puhul on oluline teada, et ettevõtte loomad asuvad samas farmis, kus Vändra OÜ 1339-pealine karigi.

Kohe Pärnumaa karjade järel leiame pingerea kolmandalt kohalt Tõnu Posti juhitud Kõljala POÜ (6156 kg). Ütlemata hea on Kõljala karjal ka rasva- ja valguprotsent, nende näitajatega ollakse suurfarmide hulgas esikohal. Väga head tööd teeb jätkuvalt Ülar Tänaku juhitud Kärla PÜ, mis on väljalüpsiga 12. kohal.

Tõnu Post ütles, et praeguse seisuga, kui asjad sama hästi edasi kulgevad, ründab tema ettevõte keskmise toodangu arvestuses lehma kohta 12 000 kilo piiri. Posti sõnul on tema firmal kõik piimatootmiseks vajalikud asjad üheaegselt heas korras. “Alates sellest, et tavalised farmitöötajad teevad oma tööd hästi ja sööt on hästi välja tulnud,” loetles piimatootja. Praegu kehtiv piima kokkuostuhind 33 senti kilo eest võimaldab igati hakkama saada. “Eks sellevõrra on palkasid tõstetud, mõned asjad on kallimaks läinud ja ehitus käib, aga ikkagi saab selle rahaga majandatud.”

Tõnu Post tuletas meelde, et möödunud aastal samal ajal maksis tööstus tootjale piimakilo eest 21 senti. “Iga piimakilo pealt, mis ära saatsime, saime 7 senti kahjumit,” lausus ta.