SÜG-i õpilased tutvustasid Jaapanis Saaremaad

Tokyosse ISIF-i (International Student Innovation Forum) projekti raames lennanud Saaremaa ühisgümnaasiumi gümnasistid tutvustasid Jaapanis toimunud konverentsil oma projekti “Turismi mõju Saaremaa majandusele ning keskkonnale”.

Üks gümnasistidest Kai-Riin Eimre sõnas Saarte Häälele, et Tokyos räägiti Jaapani Oki-Dozeni partnerkooliga läbiviidavast ühisprojektist ja uuriti ka teiste koolide ühiseid uurimistöid.

“Siin olles on tuju alati hea, kuna kohalikud on väga viisakad ja vastutulelikud. Ainuke asi, mis meid kõiki negatiivselt mõjutab, on pikad tegevusrohked päevad, kuna ajavahe on suur ja meile ei antud võimalust sellega kohaneda,” lisas Eimre.

Positiivne kogu selle asja juures on Eimre sõnul aga see, et konverentsil said nad suhelda paljude õpilastega üle maailma. Peale jaapani noorte osales üritusel veel õpilasi Türgist, USA-st, Saksamaalt, Indoneesiast, Singapurist, Filipiinidelt ja Uus-Meremaalt.

.“Meie klassist avanes võimalus siia tulla kuuel õpilasel. Õpilaste valimisel eelistusi ei tehtud, tulid need, kellel oli suurem huvi ja soov selle projektiga süvitsi tegeleda,” kommenteeris Eimre Jaapanisse lennanud õpilaste valikut.

Gümnasistid koos kahe õpetajaga jõudsid tõusva päikese maale 31. juulil ja koduteele asutakse 6. augustil. Konverents algas 2. augustil ja lõppes eile.