Eile Kuressaare kesklinnas alanud Thule Koja ehitustööde käigus raiutakse Uus tänav 20 kinnistult üksteist puud, mille asemele tuleb enne keskuse käikuandmist istutada neli uut.

Neljapäeval andis linnavalitsus keskuse ehitajale AS-ile Tesman loa kuue jalaka, kahe vahtra, ühe saare, remmelga ja sarapuu raieks. Taotluses on raietööde teostamise ajaks märgitud august-september 2017. Raieloaga määrati mahavõetavatele puudele ka asendusistutus ja vormistati garantiikiri, mille kohaselt tuleb kinnistule enne hoonele kasutusloa andmist istutada neli hariliku vahtra “Columnare” istikut. Lisaks peab kinnistuomanik istutama neli uut puud linnaruumi, kusjuures istikute liigi ja asukoha määrab haljastusspetsialist.

Kinnistu tagaservas jääb kasvama 90 cm rinnasdiameetriga jalakas, millelt saab hoolduslõikust tehes eemaldada murdunud oksaköndi ja kuivanud oksad.

“Olemasolevate puude seisund pole enam nii hea ega perspektiivne, et neid oleks mõistlik liiklusele ja uuele hoonele nii lähedal säilitada. Asendusistutuseks on valitud teistsuguse kasvutüübiga sort,” kommenteeris väljastatud raieluba linnavalitsuse heakorra- ja haljastusspetsialist Katrin Reinhold. Ta lisas, et puude seisundi kohta tehti enne ehituse projekteerimist dendroloogiline uuring. Remmelga raieks oli luba antud juba varem, tänavaäärsed jalakad ja saar kasvavad äärekivi vastas ning nende juurestik on kahjustunud.

Linnavalitsusest täpsustati veel, et ehitustanner ei puuduta kaitsealust harilikku robiiniat, mis kasvab kõrvalkinnistul, st aadressil Raekoja 1.

Keskust arendava Hõbekeskus OÜ omanik Andres Tinno ütles Saarte Häälele, et puude eemaldamist käsitleti juba detailplaneeringu koostamise ja vastuvõtmise ajal 2014. aastal. Siis teostati ka dendroloogiline uuring ning sätestati raiumisele lubatavad puud. Hilisem projekteerimine on sellest lähtunud.

Tesmani töödejuhataja Tõnu Jõgi ütles, et suuremad tööd lähevad krundil lahti tuleval nädalal, kui hakatakse puid maha võtma ja asutakse lammutama kinnistul asuvat puithoonet.

Thule Koja ehitus läheb maksma 3,2 miljonit eurot. EAS toetab keskuse rajamist piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) meetmest 2,3 miljoni euroga.

Alternatiivajalookeskuse ja selle väljapanekute eesmärk on esitleda pisut iroonilises võtmes Saaremaa erakordsust nii Euroopa, maailma kui ka terve universumi ajaloolises ja kultuurilises kontekstis. Keskuses avatakse alternatiivajaloo-keskus ja kino. Lisaks saab keskuses korraldada erinevaid üritusi ja konverentse.