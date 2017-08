Kehva ilma tõttu Pihtla väljakutelt Kuressaare spordihoonesse kolitud maakonna meistrivõistlused 3X3 korvpallis võitis meeskond Sats, kirjutab portaal Saaremaa Spordisõber.

Meeste turniiril osales üheksa meeskonda, kes olid jagatud kahte alagruppi, kust said edasi kummagi kaks paremat. Poolfinaalis alistas Sats Kortek RE 15:5 ja Orissaare Fokkersi samuti 15:5.

Finaalis jagus tasavägist mängu seisuni 5:5, siis viis Gert Kaldmäe Orissaare 7:5 juhtima. Siim Pildre vedas aga Satsi mehed järele ja viigistas seisu 7:7-le. Taas olid Orissaare mehed need, kes ette said ja Raul Koppeli ja Markus Metsala korvidest juhiti 12:7.

Vastased polnud aga murtud. Finaali MVP valitud Siim Pildre vedamisel tegid Satsi mehed 8:0 vahespurdi ja võitsid kohtumise 15:12 ning maakonna meistritiitli. Siim Pildre tunnistas, et ta ei pannud mänguhoos tähele, kui palju vahepeal seis oli. “Proovisime anda parima, plaan oli kiirusega nad maha murda ja kaitses hästi seista,” märkis ta, lisades, et lõpuks tõi võidu suurem tahtmine.

Orissaare meeskonna kogenuim Raul Koppel tõdes, et mäng oli enamuse ajast punkt-punktis ja see vahe, mis vahepeal kätte mängiti polnud mingi edu. “Tänavakorvpallis on kaugviskel nii suur tähtsus ja kui need lähevad on raske võita,” sõnas ta.

“Siim otsustas oma visetega mängu, ta tabas tähtsal hetkel ja pani ka vabaviskeid kindlalt. Meie poolt lauas üks maha magamine, nende kaks vabaviset ja pall ka lõpus neile, nii polnud midagi teha. Aga turniir läks kokkuvõttes ikkagi hästi, noored poisid tahtsid mängida ja nautisime. Tahtsime küll võita, aga alati ei saa.”

Kuldmedalid võitsid: Taavi Ilmjärv, Siim Pildre, Ats Pildre ja Siim Hiie, hõbemedalid said kaela Markus Metsala, Alari Hiis, Gert kaldmäe ja Raul Koppel.

Kolmanda koha mängus võitis Fokkers Kortek RE 15:4. Pronksmedalid võitsid Raiko Ustel, Andrus Naulainen, Sander Sepp ja Janek Mander.

Seenioride 40+ finaalis võitis Pihtla Tesmani 15:13, noorte turniiri finaalis oli Noored Nelised 10:6 parem Orissaare I võistkonnast, kolmanda koha mängus võitis Orissaare 2 Orissaare 3 6:2.

Alver Kivi