Politsei nädalavahetuse ülevaade: Purjus juhid ja varastatud rattad

Nädalavahetusel pöörduti politsei poole erinevate korrarikkumiste teadetega 23 korral. Kainenema toimetati kuus meest.

Laupäeva hommikul anti politseile teada, et öösel on Kuressaare linnas Õie tn 10 trepikojast varastatud jalgrataste Classic ja Ruhrwerk esirattad. Varguste uurimiseks on alustatud väärteomenetlused.

Liiklusest kõrvaldati kaks alkoholijoobes mootorsõidukijuhti. Laupäeval kella 21.15 anti politseile teada, et mööda Kuressaare – Kihelkonna – Veere maanteed sõidab Kuressaare linna suunas sõiduauto Volvo, mille juht on ilmselt alkoholijoobes. Sõiduauto Volvo juhtimiselt kõrvaldati 63-aastane alkoholijoobe tunnustega meesterahvas.

06.augustil kell 00.20 kõrvaldati Pöide vallas Tornimäe külas rolleri juhtimiselt 24-aastane alkoholijoobes mees. Juhtumi osas on alustatud kriminaalmenetlus.

Laupäeva õhtul kell 17.40 ajal leiti ka alates kolmapäevast teadmata kadunud ja abi vajanud Aare Ellermaa Lääne-Saare vallast Sõmera küla metsast, ca 100 meetri kauguselt oma sugulaste talust. Politsei tänab kõiki inimesi, kes aitasid Aaret otsida.