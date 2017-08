80 aastat tagasi algas suur terror

80 aastat tagasi, 1937. aasta 30. juulil allkirjastas Nõukogude Liidu NKVD toonane juht Nikolai Ježov korralduse nr 00447, millega algas XX sajandi ajaloo üks verisemaid ja traagilisemaid lehekülgi – suur terror.

Ehkki poliitiline vägivald oli Nõukogude Liidus selleks ajaks juba väga levinud ja üpriski tavaline nähtus, on mitmed ajaloolased siiski seisukohal, et just see dokument võimaldas riikliku julgeoleku tagamisega tegelevatel võimuorganitel rakendada vägivalda mitte ainult parteilise ja sõjalise juhtkonna suhtes. Nüüd oli võimalik arreteerida iga Nõukogude Liidu territooriumil viibiv inimene ja

Täismahus artikkel laupäevases Saarte Hääles