H&M avab Aurigas uksed 19. augustil

Rahvusvaheline rõivakett H&M, H&M Hennes & Mauritz AB, avab 19. augustil oma kümnenda kaupluse Eestis. Kaupluse avamisega rõõmustatakse saarlasi ‒ uus pood avab uksed Auriga keskuses.

Keskuse teisel korrusel asuv ligi 1400 m² H&Mi kauplus pakub suures valikus moodi naistele, meestele, noortele ja lastele.

“Meil on hea meel teatada, et Saaremaa kliendid ei pea meie inspireeriva ja kvaliteetse kaubavaliku nautimiseks enam mandrile sõitma, sest avame uksed Kuressaares, uuenenud Auriga keskuses,” rääkis H&Mi Soome ja Baltikumi juht Marika Pyykkö. “Kuressaare kauplus on meie esimene kauplus saartel ning kümnes pood Eestis.”

Uus H&Mi kauplus avatakse Auriga keskuses 19. augustil kell 10. Avamise puhul kingitakse järjekorra esimesele 50 õnnelikule külastajale 30-eurone kinkekaart. Lisaks saavad kõik kliendid, kes ostavad avanädalavahetusel vähemalt 40 euro eest, 20% allahindlust.

Avamise puhul valib oma lemmikud H&Mi naistekaupade hulgast välja Saaremaa juurtega blogija Triinu Maasik (www.fashionnotesbytriinu.com), kelle eelistustega saab tutvuda avamisnädala jooksul.

Kauplusest leiab värskeimaid moerõivaid ja aksessuaare suvelõpu ja sügisgarderoobi täiendamiseks. Daame ootab mitmekesine valik moodi, mille hulgast ei puudu näiteks ka treenimist innustavad spordirõivad.

Meestele pakutakse soliidseid ja argistiilis rõivaid. Lasteosakonnast leiab komplekte väikelastele ja koolipinki naasvatele õpilastele. Samuti leiab kauplusest noorteosakonna H&M Divided.

Sarnaselt kõigile teistele H&Mi kauplustele avaneb ka Kuressaares võimalus saata oma soovimatud tekstiilitooted teisele ringile, tuues need H&Mi rõivastekogumiskastidesse.

H&Mi kauplus Auriga keskuses on avatud esmaspäevast laupäevani kella 10‒20, pühapäeviti kella 10-18.