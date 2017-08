Kaheaastaraamat: Sigtunat ründasid ikkagi saarlased

Mitmekülgne “Saaremaa Muuseumi kaheaastaraamat 2015–2016” toob lugejani vähemtuntud seiku Saaremaa ajaloost ja arutleb teada-tuntud probleemide üle.

Raamat algab artikliga ajaloolase Hain Rebase sulest. Artikli “”Sigtuna mahapõletamine” 1187. aastal – veel kord” muudab iseäranis nauditavaks see, et on keskendutud ühele konkreetsele probleemile, kuid läbi selle on avatud mitmeid alateemasid. Näiteks ei ole Rebas pühendunud vaid faktidele ja ajaloolistele allikatele, vaid näidanud ka seda, mis on mõjutanud rahva mälu. Nimelt on Sigtuna rüüstamine andnud ainest tuntud eesti kirjameestele ärkamisajal ja hiljemgi.

Saarlastest mereröövlid

Artiklit võiks võrrelda krimkaga, kus esitletakse tõendeid niisuguses järjekorras, et pinge säiliks lõpuni. Kahtlusaluste ring väheneb välistamise teel. Rebas leiab, et Sigtunat ründasid 1187. aastal saarlastest mereröövlid. Nad ei hävitanud linna, kuid jätsid siiski jälje.

Täismahus artikkel laupäevases Saarte Hääles