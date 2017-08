Võimalus rännata ajas ja ruumis valitud kaaslastega

Raamatuid valides saab samaaegselt valida endale sobivaid mõttekaaslasi ning rännakute aega ja kohta.

Raamatuid trükitakse palju. Igal kirjutajal on lihtne võimalus oma mõtteid paberil trükitult näha. See on nii hea kui ka halb. Ühelt poolt on lugejal pöörane valikuvõimalus. Samas eeldab valikuvabadus kriitikameele säilimist. Ka suurima huvi korral ei jõua ega jaksa isegi kõike meeldivat läbi lugeda.

Et olen enda hinnangul väga nõudlik lugeja, ei ole lugemisvara valikuga suurt muret. Pigem tekitab aja- ja ruumipuudust järge ootavate heade raamatute rohkus. Samas, tõeliselt suurepäraseid raamatuid olen lugenud korduvalt.

Suvi ei ole mulle kõige parem aeg lugemiseks. Pikad ja valged õhtud soosivad enam väljas tegutsemist. Meie kena lühikest suve ei raatsi tugitoolis raamatu seltsis kulutada. Pimedad sügisõhtud on selleks sobivamad. Teiseks tunnen juba ammu, et veedan liiga palju aega digitaalselt või trükimusta vormitud tekstide ees.

Kujundavad mõtlemist

Suur osa sellest on tingitud ametitöö vajadustest ja enese vormis hoidmisest. Kuigi aastas loetud sajad teadusartiklid ei kvalifitseeru siinse teema alla, kujundavad need kokkuvõttes siiski lugeja mõtlemist ja vaateid.

Tõnu Talvi, teadlik lugeja

