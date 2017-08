Esimene vähipüügi nädal tõi kaasa mitmeid rikkumisi

1. augustis alanud vähipüügi hooaja esimene nädal tõi keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juhi Jaak Haameri sõnul mitmeid püügieeskirjade rikkumisi. Kõige enam avastasid inspektorid nii päevaste kui ka õhtuste kontrollimiste käigus ebaseaduslikke püügivahendeid, millel puudusid omaniku isikuandmed ja mida oli enamasti rohkem kui eeskirjades lubatud.

Samuti oli probleemiks jõevähipüük veekogudest, kus see on keelatud. “Nii mõnigi püüdja oli kogemata läinud keelatud veekogudesse vähki püüdma,” tõdes Haamer. Tema sõnul näitas see, et eelnevalt ei olnud püügieeskirju põhjalikult uuritud. Sel aastal on Saare maakonnas jõevähipüük keelatud Põduste jões, Laugi peakraavis, Riksu ojas ja Riksu lahes.

Samas tõdes Haamer, et lubadega püüdjad reegleid rikkuma ei kipu. “Kes endale ikkagi õigel ajal load taotles, see järgib eeskirju hoolega,” kiitis ta püüdjaid.

Haameri sõnul tuleks jälgida ka seda, et mootorsõidukiga eramaale ei sõidetaks. “Paljud maaomanikud on vastavad märgid üles seadnud ja neist tuleb kinni pidada,” lausus ta.