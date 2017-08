JUHTKIRI: Hämarad lood Nõmmkülas

Kui viimasel ajal on Muhu saare kriminaalsetest juhtumistest saanud lugeda pigem ilukirjandusest, siis nüüd on olukord kahjuks muutunud. Kurikaelad on Saaremaa naabri elanikke kimbutama asunud lausa mitmel rindel. Küll tegutsevad piilurid, küll vargad. Võib muidugi olla, et kõikide hämarate lugude taga on üks ja sama inimene, kuid seda ei tea veel öelda.

Oma vara kaitsmisega on paraku see lugu, et varas tuleb peaaegu alati ootamatult ja ega lukud ning tabadki garantiid anna. Iga kuuri otsa valvekaamerat panema ka vahest ei hakka, kuid kui vara rohkem, võiks signalisatsioonisüsteemi paigaldamist kaaluda küll. Samuti tulevad kasuks head suhted naabritega, kes võiksid teada, kui pererahvas pikemalt ära on. Nii jäävad neile kahtlased autod, mis hoovi pööravad, paremini silma.

Hull lugu on ka nahaalsete piiluritega, kel väledad jalad all. Kui teist ikka kätte ei saa, siis naljalt juba midagi ei tõesta ka. Jääb siiski loota, et politsei kurikaela või kurikaelad kinni püüab.